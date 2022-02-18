«Союз Левых Сил» призвал США и Великобританию возместить Украине $6,5 млрд ущерба от созданной ими военной паники

Лидер партии «Союз Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причинённый нашей экономике вред из-за инспирированной ими военной паники. По самым скромным подсчетам она повлекла за собой экономический ущерб для Украины в размере $ 6,5 млрд.
Об этом идет речь на официальном сайте партии «Союз Левых Сил» («За новый социализм»).
«На протяжении двух месяцев ни официальные представители США и Англии, ни СМИ ни разу не представили реальных доказательств реальной подготовки к вторжению. Более того, признаков подготовки такового не видит наша, украинская разведка, равно как и большинство спецслужб других стран мира, в том числе членов НАТО. Не всякие военные действия наносят такой экономический ущерб, которые уже нанесен Украине без единого выстрела», — указано в официальном письме «Союза Левых Сил» («За новый социализм») к посольствам США и Великобритании.
Кроме массы имиджевых, внутри- и внешнеполитических проблем, раздутая американскими и британскими руководителями и СМИ «вторженческая» паника привела к серьёзнейшим проблемам экономического характера, носящих очевидные признаки кризиса, убеждены в СЛС.
«Союз Левых Сил» («За новый социализм») приводит цифры потерь Украины:
«В связи с этим считаем, что Ваши государства могут это доказать не на словах, а на деле, приняв решение о возмещении Украине экономического ущерба, причинённого нашей стране организованной США и Великобританией паникой», — заключил в письме лидер «Союза Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб.
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