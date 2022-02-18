Войти
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
соседи
Лукашенко не исключил признания ДНР и ЛНР
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев
официально
С марта на 14% поднимут пенсии более чем 10 млн украинцев

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

«Союз Левых Сил» призвал США и Великобританию возместить Украине $6,5 млрд ущерба от созданной ими военной паники

321

Лидер партии «Союз Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причинённый нашей экономике вред из-за инспирированной ими военной паники. По самым скромным подсчетам она повлекла за собой экономический ущерб для Украины в размере $ 6,5 млрд.

Об этом идет речь на официальном сайте партии «Союз Левых Сил» («За новый социализм»).

«На протяжении двух месяцев ни официальные представители США и Англии, ни СМИ ни разу не представили реальных доказательств реальной подготовки к вторжению. Более того, признаков подготовки такового не видит наша, украинская разведка, равно как и большинство спецслужб других стран мира, в том числе членов НАТО. Не всякие военные действия наносят такой экономический ущерб, которые уже нанесен Украине без единого выстрела», — указано в официальном письме «Союза Левых Сил» («За новый социализм») к посольствам США и Великобритании.

Кроме массы имиджевых, внутри- и внешнеполитических проблем, раздутая американскими и британскими руководителями и СМИ «вторженческая» паника привела к серьёзнейшим проблемам экономического характера, носящих очевидные признаки кризиса, убеждены в СЛС.

«Союз Левых Сил» («За новый социализм») приводит цифры потерь Украины:

  • рост индекса цен производителей +9,6%;
  • рост себестоимости производства электроэнергии +18%;
  • рост цен на бензин +15%;
  • рост цен на продукты питания: капуста +46%, морковь +36%, хлеб +8%, говядина +7%;
  • рост затрат украинских домохозяйств +15%;
  • девальвация гривны — 7,4%;
  • вывод валюты нерезидентами — 14 млрд грн;
  • падение продаж ОВГЗ (рост бюджетного дефицита) — 58 млрд грн (2 млрд долл.);
  • сокращение золотовалютных резервов на 1,7 млрддолл.;
  • падение цен на украинские евробонды на 16 % от номинала;
  • рост эмиссии на 30,3 млрд грн;
  • вывод наличных средств населением из банков — 11,5 млрд грн;
  • рост госрасходов на гарантию бесперебойных полетов на 17 млрд грн.

«В связи с этим считаем, что Ваши государства могут это доказать не на словах, а на деле, приняв решение о возмещении Украине экономического ущерба, причинённого нашей стране организованной США и Великобританией паникой», — заключил в письме лидер «Союза Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб.

США, отношения с Россией, Максим Гольдарб
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 18 февраля 2022
Четверг, 17 февраля 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Заметки постороннего: Короткая память «экономических активистов»

Я не адвокат Даниила Гетманцева и, несомненно, обсуждать и критиковать его законопроекты не только можно, но и нужно. Кто-то хочет в алармической манере «все пропало!» – пожалуйста. Только необходимо после того, как закон вступил в силу и стали известны реальные изменения как поступлений в бюджет, так и финансового состояния объектов налогообложения, подвести объективные итоги, – хотя бы предварительные.
Андрей Ермолаев
Андрей Ермолаев
директор Института стратегических исследований «Новая Украина»

Трухину стыдно?

Молодое, амбициозное, яркое племя «Поколения Зе» на поверку оказалось банальным сельским сбродом, которое не способно само отвечать ни за сказанное, ни за содеянное, и которое признает свои ошибки и даже преступления, только когда происходит вот такая вот «огласка». И им не совестно, им - «стыдно», потому что уже не отопрешься, не скроешь и не скроешься.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016