«Союз Левых Сил» призвал США и Великобританию возместить Украине $6,5 млрд ущерба от созданной ими военной паники

Лидер партии «Союз Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб обратился через посольства США и Великобритании к руководству этих стран с требованием возместить причинённый нашей экономике вред из-за инспирированной ими военной паники. По самым скромным подсчетам она повлекла за собой экономический ущерб для Украины в размере $ 6,5 млрд.

Об этом идет речь на официальном сайте партии «Союз Левых Сил» («За новый социализм»).

«На протяжении двух месяцев ни официальные представители США и Англии, ни СМИ ни разу не представили реальных доказательств реальной подготовки к вторжению. Более того, признаков подготовки такового не видит наша, украинская разведка, равно как и большинство спецслужб других стран мира, в том числе членов НАТО. Не всякие военные действия наносят такой экономический ущерб, которые уже нанесен Украине без единого выстрела», — указано в официальном письме «Союза Левых Сил» («За новый социализм») к посольствам США и Великобритании.

Кроме массы имиджевых, внутри- и внешнеполитических проблем, раздутая американскими и британскими руководителями и СМИ «вторженческая» паника привела к серьёзнейшим проблемам экономического характера, носящих очевидные признаки кризиса, убеждены в СЛС.

«Союз Левых Сил» («За новый социализм») приводит цифры потерь Украины:

рост индекса цен производителей +9,6%;

рост себестоимости производства электроэнергии +18%;

рост цен на бензин +15%;

рост цен на продукты питания: капуста +46%, морковь +36%, хлеб +8%, говядина +7%;

рост затрат украинских домохозяйств +15%;

девальвация гривны — 7,4%;

вывод валюты нерезидентами — 14 млрд грн;

падение продаж ОВГЗ (рост бюджетного дефицита) — 58 млрд грн (2 млрд долл.);

сокращение золотовалютных резервов на 1,7 млрддолл.;

падение цен на украинские евробонды на 16 % от номинала;

рост эмиссии на 30,3 млрд грн;

вывод наличных средств населением из банков — 11,5 млрд грн;

рост госрасходов на гарантию бесперебойных полетов на 17 млрд грн.

«В связи с этим считаем, что Ваши государства могут это доказать не на словах, а на деле, приняв решение о возмещении Украине экономического ущерба, причинённого нашей стране организованной США и Великобританией паникой», — заключил в письме лидер «Союза Левых Сил» («За новый социализм») Максим Гольдарб.