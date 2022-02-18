В ДНР уже заговорили об эвакуации в Россию сотен тысяч человек

«Глава» так называемой ДНР Денис Пушилин в интервью «России 24» не исключил, что число беженцев из ДНР в Россию может достигнуть сотен тысяч.
Он заявил, что эвакуировать мужчин из ДНР пока не будут, речь идет о женщинах и детях.
Об эвакуации гражданского населения в Россию власти непризнанных «республик» объявили 18 февраля, на фоне обострения ситуации в зоне конфликта. В Донецке и Луганске утверждают, что речь идет о подготовке полномасштабного наступления со стороны украинских войск.
В Киеве опровергают возможность начала наступательной операции. Главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что оккупационные власти самопровозглашенных республик Донбасса используют население для эскалации и что информация о наступлении — ложь.
В Ростовскую область для помощи в организации эвакуации по поручению Владимира Путина направился глава МЧС РФ. Каждому прибывающему в Ростовскую область беженцу выплатят по 10 тыс. руб., их обеспечат жильем, горячим питанием и всем необходимым, включая медпомощь.
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