Данилов отреагировал на эвакуацию из ДНР и ЛНР: никаких приказов о «нападении» нет

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина не давала никаких приказов о нападении на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Информация о силовом освобождении Донбасса не соответствует действительности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.
«Все это не соответствует действительности. Никаких приказов об освобождении силовым путем наших территорий нет... Такого указа в нашей стране быть не может. Все, что раздувается Россией, это попытка спровоцировать ВСУ на ответы, которые они очень хотят, чтобы мы предоставляли», — заявил он.
Напомним, ранее на оккупированном Донбассе объявили массовую эвакуацию мирного населения.
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что жителей оккупированных территорий используют для эскалации.
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