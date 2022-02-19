В Украине за сутки снова более 30 тысяч новых случаев заболевания Covid-19

В Украине по состоянию на утро субботы зафиксировано 31 125 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией СOVID-19, выздоровело 30 487 человек, 260 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"За сутки 18 февраля в Украине зафиксировано 31 125 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей – 2 611, медработников – 765); 67 636 человек были вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 17 783 человека, вторую дозу – 29 476 человек, дополнительную дозу получили 498 человек, бустерную дозу – 19 879 человек. Также за прошедшие сутки госпитализировано – 3 208 человек; летальных исходов – 260; поправилось – 30 487 человек", - указывается в сообщении на телеграмм-канале ведомства.
Днем ранее, 18 февраля выявили 34 938 новых случаев заболевания, 17 февраля зафиксировано 33 330 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, 16 февраля за сутки выявлено 31 513 новых случаев заболевания коронавирусом.
За все время пандемии в Украине: заболело – 4 703 323 человека, выздоровело – 3 926 496 человек, летальных исходов – 104 366.
С начала вакцинальной кампании привито 15 667 268 человек, из них получили первую дозу – 15 667 266 человек, получили две дозы – 15 100 993 человека, получили дополнительную дозу – 26 339 человек, бустерную дозу – 656 080 человек. В общей сложности проведено 31 450 678 прививок.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016