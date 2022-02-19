Штаб ООС сообщил о новых обстрелах на Донбассе, погиб один боец ВСУ

На Донбассе по состоянию на 9.00 российские наемники совершили 19 обстрелов, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения, погиб боец Вооруженных сил Украины, сообщил пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

«В результате обстрела один украинский военнослужащий получил осколочное ранение несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким погибшего», — сказано в сообщении штаба ООС в фейсбуке.

Отмечается, что противник задействовал артиллерийские системы калибра 122 мм, минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы разных систем.

Кроме того, в Донецкой области зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно «Орлан-10», с пересечением линии столкновения.

«Наемники продолжают коварно вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов», — подчеркнули в штабе.

Также отмечается, что такими действиями враг пытается заставить подразделения ВСУ открывать ответный огонь, чтобы в дальнейшем обвинить украинских защитников в обстрелах мирных жителей.

«Отмечаем, что Объединенные силы не открывают огонь по объектам гражданской инфраструктуры и соблюдают нормы Международного гуманитарного права. Объединенные силы контролируют ситуацию и адекватно реагируют на потенциальные угрозы врага» — подытожили в штабе.