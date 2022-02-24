Чехия остановила выдачу виз россиянам и отозвала послов в РФ и Беларуси

Чехия в связи с военной операцией РФ в Украине закрывает российские генеральные консульства в городах Брно и Карловы Вары, свои представительства в Петербурге и Екатеринбурге, а также останавливает выдачу виз россиянам. Об этом заявил в четверг журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала по итогам заседания Государственного совета безопасности.

«Мы отзываем свое согласие на деятельность генерального консульства в Карловых Варах и Брно. Одновременно мы приостанавливаем работу наших консульств в Петербурге и Екатеринбурге», — сказал Фиала.

Премьер сообщил, что на заседании Государственного совета было принято решение отозвать для консультаций послов Чехии в РФ и Беларуси.

Чехия также останавливает выдачу виз гражданам РФ. Исключения сделаны для россиян, которые имеют право на их получение по гуманитарным соображениям.

Чехия координирует свои действия по ситуации в Украине с другими государствами — членами Евросоюза и НАТО. Страна будет настаивать на принятии Западом максимально жестких антироссийских санкций и выработке максимально жесткой позиции по отношению к РФ. Фиала особо подчеркнул, что с таким подходом полностью согласен президент страны Милош Земан.