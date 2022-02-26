Кулеба сообщил о прибытии в Украину оружия, средств ПВО, топлива и амуниции

В Украину прибыло противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для всех типов оружия и артиллерии, автомобили, бронежилеты, топливо, десятки позиций вооружений и амуниции, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Как я вам и обещал, каждый новый день приносит новые санкции, оружие и изоляцию России. Уже прибыло противотанковое оружие, средства противовоздушной обороны, боеприпасы для всех типов оружия и артиллерии, автомобили, бронежилеты, топливо, десятки позиций вооружений и амуниции. Будет еще больше. Главное, чтобы мы крепко стояли и держали Киев», — написал Кулеба в Facebook в субботу.

Министр проинформировал, что президент США Байден ночью говорил с президентом Украины Владимиром Зеленским и принял решение о немедленном выделении Украине $600 млн, из них 250 млн на общую помощь и 350 млн на военную. Кроме того, Белый дом обратился к Конгрессу за согласием на выделение $6,4 млрд в поддержку Украины — из них $3,5 млрд на оборону.

«Лично Путин и Лавров попали в санкции ЕС. Скоро это сделают США и другие. Новый пакет санкций уже в работе. Российские банки, компании, товары буквально выбрасывают с полок, финансовых систем, бирж. Россию лишают спортивных и развлекательных мероприятий — Лиги Чемпионов и Евровидения. Эта волна должна нарастать как цунами. И мы над этим работаем», — заверил Кулеба.

По его словам, целый ряд стран уже закрыл воздушное пространство для российских авиакомпаний, сегодня их станет еще больше.

«Мировым изгнанникам придется либо не летать вообще, либо облетать через полмира. Россиянам перестали выдавать визы уже несколько стран ЕС», — указал глава МИД.

Кулеба обратил внимание на то, что в Совете Безопасности ООН при попытке принять резолюцию Россия отчаянно пыталась не остаться единственной страной, которая примет вето.

«Ей это не удалось. Даже близкие друзья воздержались от того, чтобы открыто встать на сторону России», — отметил он.

Министр подчеркнул, что дипломатия сохраняет полную мобилизацию и работает в круглосуточном военном режиме над принятием конкретных больших решений партнеров.

«Несокрушимость Украины ежечасно склоняет на нашу сторону все больше и больше партнеров международной коалиции в защиту Украины и мира. Коалиция становится все больше, сильнее и решительнее. Благодарю каждого бойца Сил обороны Украины, включая каждого мирного жителя, который взял в руки оружие, чтобы защищать свои города, нашу землю. Мы вас не подведем», — заявил Кулеба.