ЕС может закрыть заход в свои порты кораблям РФ

Европейский союз может рассмотреть запрет на вхождение российских кораблей в порты стран-членов, сообщают СМИ со ссылкой на высокопоставленного европейского чиновника.

По его словам, такое обсуждение пройдет в воскресенье в рамках чрезвычайного заседания Европейского совета по вопросам иностранных дел.

«Это (запрет на вхождение в порты стран-членов ЕМ) рассматривается как следующий шаг. Посмотрим. Я думаю, что это будет частью сегодняшнего обсуждения», — сказал чиновник накануне заседания.