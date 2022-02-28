Украина просит ЕС ускорить интеграцию энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к министрам энергетики стран ЕС относительно скорейшей интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E.

«Я обращаюсь к нашим европейским партнерам по поводу скорейшей синхронизации энергосистемы Украины с ENTSO-E. Нам как никогда нужна ваша поддержка и солидарность с украинским народом!, — написал министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.

Как он отметил, Украина уже пять дней ведет войну с РФ, и в течение этого времени украинская энергосистема работает в изолированном режиме.

«Мы отказались от возвращения на параллельную работу с системами РФ и Беларуси. Мы доказали серьезность своих намерений по интеграции с европейской системой, даже в это тяжелое военное время», — подчеркнул министр.

По словам Галущенко, несмотря на военную агрессию со стороны России, ракетные обстрелы, атаки на объекты критической инфраструктуры, украинская энергосистема, работая автономно, доказала свою надежность и обеспечила безопасность поставок электроэнергии потребителям.

Как сообщалось со ссылкой на комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, министры энергетики Европейского Союза на внеочередном заседании в понедельник обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.