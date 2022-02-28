Украина просит ЕС ускорить интеграцию энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E

Министр энергетики Герман Галущенко обратился к министрам энергетики стран ЕС относительно скорейшей интеграции энергосистемы Украины в европейскую ENTSO-E.
«Я обращаюсь к нашим европейским партнерам по поводу скорейшей синхронизации энергосистемы Украины с ENTSO-E. Нам как никогда нужна ваша поддержка и солидарность с украинским народом!, — написал министр энергетики Украины Герман Галущенко на своей странице в Facebook.
Как он отметил, Украина уже пять дней ведет войну с РФ, и в течение этого времени украинская энергосистема работает в изолированном режиме.
«Мы отказались от возвращения на параллельную работу с системами РФ и Беларуси. Мы доказали серьезность своих намерений по интеграции с европейской системой, даже в это тяжелое военное время», — подчеркнул министр.
По словам Галущенко, несмотря на военную агрессию со стороны России, ракетные обстрелы, атаки на объекты критической инфраструктуры, украинская энергосистема, работая автономно, доказала свою надежность и обеспечила безопасность поставок электроэнергии потребителям.
Как сообщалось со ссылкой на комиссара ЕС по энергетике Кадри Симсон, министры энергетики Европейского Союза на внеочередном заседании в понедельник обсудят синхронизацию украинской энергосистемы с европейской.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016