У ВР зібрали 150 підписів щодо позбавлення мандатів депутатів від ОПЗЖ

150 народних депутатів України вимагають достроково припинити повноваження парламентаріїв, які входили до ліквідованої фракції "Опозиційна платформа - За життя", повідомив народний депутат фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

"150 підписів щодо позбавлення мандатів "ОПЗЖ" зібрано. Тепер питання до керівництва парламенту", - написав Дунда в телеграмі у вівторок.

Дунда оприлюднив лист голові Верховної Ради Руслану Стефанчуку, під яким поставили підписи народні депутати.

"У зв'язку із терміновою необхідністю остаточного вирішення питання статусу депутатів усіх рівнів за результатами ухваленого судом рішення про заборону деяких політичних партій", нардепи просять включити до порядку денного найближчого пленарного засідання Верховної Ради низку законопроєктів. Зокрема, вони пропонують розглянути на засіданні постанову "Про дострокове припинення депутатських повноважень деяких нардепів" (№7694).

До порядку денного нардепи також пропонують включити законопроєкти про внесення змін до законів щодо наслідків ухваленого судом рішення про заборону політичної партії для статусу депутатів місцевих рад №7476 та ще альтернативних йому законопроєктів.