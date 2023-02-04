ЦРУ: Китай може спробувати захопити Тайвань до 2027 року

Директор ЦРУ Вільям Бернс застеріг від недооцінювання амбіцій китайського лідера Сі Цзіньпіна щодо його планів захопити Тайвань – навіть попри те, що він мав би охолонути через провал планів рф в Україні.
Про це він заявив під час виступу напередодні в Джорджтаунському університеті Вашингтона, передає Укрінформ із посиланням на Reuters.
«За словами Бернса, Сполучені Штати дізналися «з розвідувальних даних», що Сі наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року»,- зазначається в публікації.
Директор ЦРУ уточнив: це не означає, що Сі спланував вторгнення саме на 2027-й чи будь-який інший рік, «однак це є нагадуванням про серйозність його намірів та амбіцій».
Бернс також підкреслив, що «не став би недооцінювати амбіції президента Сі щодо Тайваню». Він додав, що китайський лідер, ймовірно, був «здивований і збентежений» та намагався винести уроки з «дуже поганої роботи» російської армії та її озброєнь під час нападу на Українську державу.
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