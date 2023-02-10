Молдову попередили про російський план руйнування політичної ситуації у країні

Президент Володимир Зеленський заявив, що нещодавно українській розвідці вдалося перехопити російський план про наміри зруйнувати політичний порядок у Молдові.
Ці дані були передані президентці Молдови Маї Санду, зазначив Глава держави під час виступу на спеціальному засіданні Європейської ради, повідомляє кореспондент Укрінформу.
“Нещодавно я говорив з Президенткою Молдови пані Санду і поінформував її про те, що вдалося перехопити нашій розвідці, - детальний російський план руйнування політичної ситуації у Молдові, російський документ, який показує, хто, коли і внаслідок яких ситуацій збирається зламати Молдову, зламати демократичний порядок цієї країни і встановити свій контроль над нею”, - сказав Зеленський.
Він розповів, що, отримавши документ, жодної хвилини не вагався і негайно попередив про всі ці загрози Молдову.
“Ми не знаємо, чи був у москві відданий наказ діяти за цим планом проти Молдови, але ми побачили, що вони збираються робити і ми впізнали у цьому саме те, що вони (росіяни — ред.) вже намагалися робити проти України і проти інших держав, зокрема, у Європі. Нічого нового”, - підкреслив Президент.
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