Угорщина підтримує прийом України до ЄС, але висунула умови

Угорщина в принципі підтримує прийом України до Європейського Союзу, але спочатку необхідно вирішити низку "проблем", таких як українські закони про мову та освіту.
Про це заявив Гергель Гуляш, керівник апарату прем'єр-міністра Віктора Орбана, повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Magyar Hirlap.
За його словами, Будапешт не ратифікує вступ України до ЄС доти, доки Київ покращить становище угорської меншини на Закарпатті.
При цьому Гуляш вважає, що вступ України до НАТО "на даний момент призведе до світової війни".
"Найголовніше, що ми завжди засуджували російську агресію, фінансово підтримували Україну та приймали біженців. Позиція Угорщини специфічна в одному відношенні: ми не поставляємо зброю через закарпатських угорців і не підтримуємо енергетичні санкції, бо вони завдають більше шкоди, ніж користі" , - заявив міністр тим, хто вважає угорський уряд проросійським.
Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", Угорщина у 2022 році перейшла для українців до категорії ворожих країн.
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