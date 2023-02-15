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The Washington Post: На наступ росії Україна відповість контрнаступом

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Навесні росія розпочне наступ, на який Україна відповість контрнаступом задля повернення окупованих територій, що буде переломним моментом у війні, вважають у Білому домі.

Як пишуть Українські новини, про це повідомляє The Washington Post.

Видання зазначає, що американські високопосадовці, включно з заступником радника з національної безпеки Джоном Файнером, заступницею держсекретаря Венді Шерман і заступником міністра оборони Коліном Калем, відвідали Україну минулого місяця та прямо заявили Києву про критичний характер наступних кількох місяців. За тиждень до них в Україні побував директор ЦРУ Вільям Бернс та поінформував президента України Володимира Зеленського про своє бачення військових планів росії найближчими місяцями, та наголосив на надважливості моменту.

"Останніми місяцями війна на сході України йде повільно, і жодна зі сторін не бере верху. Представники Байдена вважають, що критичний момент настане цієї весни, коли очікується, що росія розпочне наступ, а Україна розпочне контрнаступ, намагаючись повернути втрачені території. На цьому тлі помічники Байдена кажуть, що вони дотримуються найкращого курсу дій: надають Україні можливість повернути собі якомога більше території в найближчі місяці, перш ніж сісти з путіним за стіл переговорів", - сказано у повідомленні.

Військові експерти бачать широкий спектр можливих результатів у найближчі місяці через нестійку ситуацію та не можуть передбачити, чи війна завершиться шляхом переговорів, чи затягнеться та стане однією з версій заморожених конфліктів.

The Washington Post, Україна, росія, наступ
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