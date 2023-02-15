шойгу та герасимов набирають в'язнів до лав армії рф та кидають їх на війну проти України

Міністерство оборони росії почало напряму набирати в'язнів до лав армії та кидати на війну проти України. Раніше ув'язнених вербували до пвк "вагнера".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Видання поспілкувалося з російськими ув'язненими та їхніми родичами, які перебували чи досі знаходяться в Україні. Мова йде про в'язнів з підрозділу 08807. Вони запевняють, що працюють безпосередньо на міноборони рф. Деякі з них мали документи з направленням до військової частини в "лнр", яка підпорядковується міноборони.
У жовтні минулого року підрозділ 08807 перекинули під Соледар, де окупанти зазнали великих втрат. При цьому деякі джерела видання зазначають, що в'язнів продовжують страчувати за "провинності", як робили найманці "вагнера".
Журналісти приводять голосове повідомлення російського ув'язненого Віктора Севальнєва. За його словами, більшість його "товаришів" загинули під час штурму фабрики під Соледаром. Сам він побоювався, що після госпіталю навряд чи повернеться додому. В'язень припускав, що його стратять, і написав про це дружині. За кілька днів його тіло повернули до москви у закритій труні.
Представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов підтвердив у коментарі ЗМІ, що до лав російської армії набирають в'язнів. Про це розповідають росіяни, які потрапили у полон.
"Вони наголошують нам, що вони не вагнер, що вони були офіційно запрошені міністерством оборони", - сказав Юсов.
За його словами, зміна стратегії свідчить про чвари серед російського командування. Ймовірно, глава міноборони сергій шойгу та начальник генштабу рф валерій герасимов створюють резерв в'язнів через власні приватні компанії.
Нагадаємо, раніше власник пвк "вагнера" євген пригожин заявив, що більше не буде вербувати в'язнів на війну проти України.
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