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Пристайко: Британія не висловлювала зауважень з приводу ефективності використання наданої Україні зброї

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Велика Британія проводить інспекцію наданої Україні оборонної допомоги і наразі не висловлювала жодних зауважень з приводу ефективності її використання.

Про це заявив посол України у Великій Британії Вадим Пристайко на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ у середу.

"Я не чув від Британії зауважень з приводу того, наскільки ефективно використовується допомога, чи вона не розкрадається. Велика Британія веде інспекцію тих озброєнь, які надходять ( в Україну - ред.), але це робиться поза камерами. У принципі, є повне взаєморозуміння, і особливих проблем до цього часу я не бачив", - сказав Пристайко.

За його словами, військові усвідомлюють, що "хайп", який здіймається у пресі, часто безпідставний, тому що під час військових операцій завжди є втрати зброї, тож "не треба звинувачувати щоразу в якихось корупційних діях".

Водночас Пристайко зазначив, що максимальну кількість необхідної зброї Україна отримує від Сполучених Штатів.

"Саме тому інспектори США і найбільше турбуються", - зауважив посол України.

Пристайко, Велика Британія
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