Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

За підтримки першої леді в Україні створено цикл анімаційних відеороликів для подолання стресу

142

У межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя створено цикл анімаційних відеороликів, які простою мовою пояснюють природу стресу, його вплив на людину, розповідають про техніки й методики, що допоможуть підтримувати внутрішній стан – свій та тих, хто поруч.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

«Щодня наша психіка витрачає величезні зусилля, аби знеболити рани, яких завдає нам війна. І як результат — часто емоції завмирають, бо не може людина бути чутливою до такої кількості горя навколо. Про те, чому не варто тримати переживання в собі — один із відеороликів про психологічну підтримку, цикл яких створили ГО «Безбар'єрність» спільно з МОЗ України за підтримки ВООЗ в межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя», – цитують у МОЗ першу леді Олену Зеленську.

Усього наразі презентовано чотири відеоролики, які розповідають про реакцію людини на стрес і про те, як наш організм до нього адаптується. Ролики наголошують на необхідності переживати емоції та не тримати все у собі. Кожен епізод має субтитрування та переклад українською жестовою мовою, тож є доступним для людей з порушеннями зору та слуху.

Створення ще чотирьох анімаційних відеороликів – у роботі у потужної креативної команди. Зокрема, над проєктом працюють український художник-мультиплікатор, автор анімації до кліпу ТНМК «Історія України за 5 хвилин», кліпу «Монах» гурту DakhaBrakha Сашко Даниленко; сценарист, сучасний український письменник, журналіст та блогер, лауреат літературних конкурсів, автор книги «Рікі та дороги», яку включено до списку видатних книжок для дітей з інвалідністю, Марк Лівін; аніматорка та ілюстраторка, авторка анімації кліпу «В тренді пафос» гурту «Калуш» Марина Веремеєнко; диктор, український актор театру, кіно та дубляжу, відомий завдяки дублюванню персонажів фільмів, заснованих на коміксах Marvel, Дмитро Гаврилов.

Відеоролики створено громадською організацією «Безбарʼєрність» спільно з Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки ВООЗ у межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська. Епізоди базуються на матеріалах ВООЗ, зокрема ілюстрованому керівництві «Важливі навички в періоди стресу» та посібнику «Базові навички турботи про себе та інших».

Всеукраїнська програма ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської створює звичку піклуватися про своє ментальне здоров’я, щоб українці знайшли в собі приховане джерело сили у складні часи. Розробку та впровадження програми координує МОЗ України у тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.

МОЗ, ВООЗ, Зеленська
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 24 февраля 2023
Четверг, 23 февраля 2023
Среда, 22 февраля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Як державі підтримувати інновації в сучасних українських реаліях

Під час другої та третьої промислових революцій уряди країн концептуально розуміли, які галузі економіки і як саме необхідно було розвивати. Бо тогочасний технологічний уклад був передбачуваний щодо меж свого розвитку. Тепер, у четверту хвилю промислової революції, складність капіталізму і швидкість його змін зросла на порядки. Нині вкрай складно визначити сфери, які треба розвивати у межах державної політики та за фінансової підтримки держави, очікуючи гарантованого ефекту.

В Україні зросла частка непрацюючих кредитів у банківському секторі

Частка непрацюючих кредитів (NPL) у банківському секторі становила на 1 січня 2023 року 38% порівняно з 30% на 1 січня 2022 року.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Система фінансування інновацій як запорука побудови технологічної економіки

Запорукою економічного розквіту України, відтак й забезпечення обороноздатності, є перехід економіки від експортосировинної до високотехнологічної. Один з першочергових кроків в цьому напрямку - створення системи фінансування інновацій.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023