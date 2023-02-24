За підтримки першої леді в Україні створено цикл анімаційних відеороликів для подолання стресу

У межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя створено цикл анімаційних відеороликів, які простою мовою пояснюють природу стресу, його вплив на людину, розповідають про техніки й методики, що допоможуть підтримувати внутрішній стан – свій та тих, хто поруч.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

«Щодня наша психіка витрачає величезні зусилля, аби знеболити рани, яких завдає нам війна. І як результат — часто емоції завмирають, бо не може людина бути чутливою до такої кількості горя навколо. Про те, чому не варто тримати переживання в собі — один із відеороликів про психологічну підтримку, цикл яких створили ГО «Безбар'єрність» спільно з МОЗ України за підтримки ВООЗ в межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя», – цитують у МОЗ першу леді Олену Зеленську.

Усього наразі презентовано чотири відеоролики, які розповідають про реакцію людини на стрес і про те, як наш організм до нього адаптується. Ролики наголошують на необхідності переживати емоції та не тримати все у собі. Кожен епізод має субтитрування та переклад українською жестовою мовою, тож є доступним для людей з порушеннями зору та слуху.

Створення ще чотирьох анімаційних відеороликів – у роботі у потужної креативної команди. Зокрема, над проєктом працюють український художник-мультиплікатор, автор анімації до кліпу ТНМК «Історія України за 5 хвилин», кліпу «Монах» гурту DakhaBrakha Сашко Даниленко; сценарист, сучасний український письменник, журналіст та блогер, лауреат літературних конкурсів, автор книги «Рікі та дороги», яку включено до списку видатних книжок для дітей з інвалідністю, Марк Лівін; аніматорка та ілюстраторка, авторка анімації кліпу «В тренді пафос» гурту «Калуш» Марина Веремеєнко; диктор, український актор театру, кіно та дубляжу, відомий завдяки дублюванню персонажів фільмів, заснованих на коміксах Marvel, Дмитро Гаврилов.

Відеоролики створено громадською організацією «Безбарʼєрність» спільно з Міністерством охорони здоровʼя України за підтримки ВООЗ у межах Всеукраїнської програми ментального здоровʼя, створення якої ініціювала перша леді Олена Зеленська. Епізоди базуються на матеріалах ВООЗ, зокрема ілюстрованому керівництві «Важливі навички в періоди стресу» та посібнику «Базові навички турботи про себе та інших».

Всеукраїнська програма ментального здоров’я за ініціативою Олени Зеленської створює звичку піклуватися про своє ментальне здоров’я, щоб українці знайшли в собі приховане джерело сили у складні часи. Розробку та впровадження програми координує МОЗ України у тісній взаємодії з українськими та міжнародними фахівцями. Ініціатива реалізується за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я.