The Washington Post: Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію

Міністерство юстиції США заявило, що експрезидента Дональда Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію, повідомляє The Washington Post.

"Спілкування з громадськістю з питань, що становлять суспільний інтерес, є традиційною функцією президента, і зовнішній периметр офісу президента включає велику область таких виступів... Але ця традиційна функція – публічна комунікація. Це не включає підбурювання до неминучого насильства у приватному житті", - зазначили в Мін'юсті.

Двоє офіцерів поліції Капітолію, до яких приєдналися 11 членів Палати представників Демократичної партії, хочуть притягнути Трампа до відповідальності за фізичні та психологічні травми, які вони отримали під час заворушень. Потерпілі зсилаються на закон, написаний після Громадянської війни, який допускає відшкодування збитків, коли сила, погрози або залякування використовуються для того, щоб завадити державним чиновникам виконувати свої обов'язки.

Натомість Трамп стверджує, що він захищений від судового позову абсолютним імунітетом, яким наділений президент, що виконує свої офіційні обов'язки.

"Президенти можуть час від часу використати сильну риторику. І деякі з тих, хто чує цю риторику, можуть надто різко відреагувати або навіть відреагувати насильством", - заявили адвокати Міністерства юстиції США. У відомстві зазначили, що мова, яка спрямована на "підбурювання до неминучих протизаконних дій" або "здатна підбурювати до таких дій", не перебуває під захистом першої поправки американської конституції.

Судовий процес все ще перебуває на попередній стадії, і Міністерство юстиції наголосило, що в позові описують поведінку експрезидента, яка вийшла за межі його повноважень.