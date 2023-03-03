The Washington Post: Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію

Міністерство юстиції США заявило, що експрезидента Дональда Трампа можуть притягнути до відповідальності за підбурювання до штурму Капітолію, повідомляє The Washington Post.
"Спілкування з громадськістю з питань, що становлять суспільний інтерес, є традиційною функцією президента, і зовнішній периметр офісу президента включає велику область таких виступів... Але ця традиційна функція – публічна комунікація. Це не включає підбурювання до неминучого насильства у приватному житті", - зазначили в Мін'юсті.
Двоє офіцерів поліції Капітолію, до яких приєдналися 11 членів Палати представників Демократичної партії, хочуть притягнути Трампа до відповідальності за фізичні та психологічні травми, які вони отримали під час заворушень. Потерпілі зсилаються на закон, написаний після Громадянської війни, який допускає відшкодування збитків, коли сила, погрози або залякування використовуються для того, щоб завадити державним чиновникам виконувати свої обов'язки.
Натомість Трамп стверджує, що він захищений від судового позову абсолютним імунітетом, яким наділений президент, що виконує свої офіційні обов'язки.
"Президенти можуть час від часу використати сильну риторику. І деякі з тих, хто чує цю риторику, можуть надто різко відреагувати або навіть відреагувати насильством", - заявили адвокати Міністерства юстиції США. У відомстві зазначили, що мова, яка спрямована на "підбурювання до неминучих протизаконних дій" або "здатна підбурювати до таких дій", не перебуває під захистом першої поправки американської конституції.
Судовий процес все ще перебуває на попередній стадії, і Міністерство юстиції наголосило, що в позові описують поведінку експрезидента, яка вийшла за межі його повноважень.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023