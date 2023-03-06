Україна розглядає питання відновлення експорту електроенергії

Розблокування експорту електроенергії можливе, але за умови налагодження безперебійного енергозабезпечення українських споживачів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника прем'єр-міністра, члена наглядової ради "Укренерго" Юрія Бойка.
"Питання відновлення експорту електроенергії розглядається. Думаю, що таке рішення буде ухвалено тільки тоді, коли енергопостачання в країні стабільно задовольнятиме внутрішні потреби в повному обсязі", - сказав він.
Бойко наголосив, що загалом відмовлятися від ідеї, яка принесла за липень-жовтень 5 млрд грн тільки як оплату права за доступ до міждержавного перетину для експорту, мабуть, нерозумно. Але він вкотре додав, що пріоритетом має залишатися внутрішній споживач.
Також він зазначив, що сьогодні немає технічних перешкод для збільшення потужності перетину на експорт електроенергії. Це б дозволило повністю розкрити потенціал наявних міждержавних інтерконекторів, але "триває досить складний діалог щодо можливого розширення потужності".
Нагадаємо, раніше керівник "Центру економічного відновлення" та радник премʼєр-міністра Кирило Криволап заявляв, що експортуючи електроенергію в години профіциту Україна зможе залучити додаткові кошти, які будуть працювати на відновлення української економіки та енергосистеми.
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