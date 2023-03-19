Генштаб ЗСУ: Через дефіцит живої сили війська рф повертають до військових частин поранених

Війська рф через дефіцит живої сили після боїв із великими втратами змушені повертати до частини поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
"З огляду на ситуацію, що склалася під Вугледаром, військове російське керівництво поспішає направити посилення. З 13 березня, у 37-й окремій мотострілецькій бригаді 36-ї армії Східного ВО проводиться бойове узгодження підрозділу "Шторм", - йдеться у повідомленні Генштабу.
Повідомляється, що його готують до відправки до України 24 березня. У бригаді значний некомплект особового складу, тому командири підрозділів відкликають підлеглих із лікування та реабілітації. Військовослужбовці скаржаться на низький рівень постачання. Відзначається дуже низький рівень мотивації особового складу та велика кількість спроб уникнути відправки до району ведення бойових дій.
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