Ташева: Мешканці Криму не будуть чинити спротив українським військам

У Криму місцеві мешканці не будуть чинити збройний спротив українським військам.
Індиферентній частині населення буде байдуже, сказала постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, пише Gazeta.ua.
"Українську армію будуть зустрічати дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде", – сказала вона.
Після "бавовни" на півострові, особливо в Новофедорівці та Саках, росіяни активно виїжджали. Але йдеться про тисячі людей, а не сотні тисяч.
"Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", – додала вона.
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