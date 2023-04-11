Ташева: Мешканці Криму не будуть чинити спротив українським військам

У Криму місцеві мешканці не будуть чинити збройний спротив українським військам.

Індиферентній частині населення буде байдуже, сказала постійна представниця президента в Криму Таміла Ташева, пише Gazeta.ua.

"Українську армію будуть зустрічати дуже активно і не зі зброєю в руках, а з, умовно кажучи, квітами. Я думаю, що збройного спротиву серед місцевого населення не буде", – сказала вона.

Після "бавовни" на півострові, особливо в Новофедорівці та Саках, росіяни активно виїжджали. Але йдеться про тисячі людей, а не сотні тисяч.

"Росіяни можуть залишити там своїх диверсантів, але звичайне населення нічого робити не буде", – додала вона.