Резніков пожартував про "новий склад" одеського "Чорноморця" з міністрів оборони

Міністр оборони Олексій Резніков пожартував у Twitter про "новий склад" одеського "Чорноморця", який можна зібрати з міністрів оборони країн-союзників України, які вже побували в Одесі.

"Ми підібрали гідних гравців на цей футбольний сезон. Жорсткі вимоги: ви повинні бути досить сміливими, щоб побувати в Одесі, і ви віддані перемозі України у війні. Якщо ви є міністром оборони, це буде перевагою. Цього разу я буду воротарем", – написав Резніков.

Міністр опублікував фотоколаж, на якому з футболками "Чорноморця" зображені він та його колеги Кайса Оллонгрен (Нідерланди), Арвідас Анушаускас (Литва), Маріо Баножич (Хорватія), Троельс Лунд Поульсен (Данія), Пол Йонсон (Швеція) та Маргарита Роблес (Іспанія).

"Всі вони знають домашній стадіон ФК "Чорноморець". Вони бачили роздягальню та навіть виходили на поле", – написав Резніков.

Міністр подякував колегам за "вірність і підтримку".