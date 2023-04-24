Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Резніков пожартував про "новий склад" одеського "Чорноморця" з міністрів оборони

164

Міністр оборони Олексій Резніков пожартував у Twitter про "новий склад" одеського "Чорноморця", який можна зібрати з міністрів оборони країн-союзників України, які вже побували в Одесі.

"Ми підібрали гідних гравців на цей футбольний сезон. Жорсткі вимоги: ви повинні бути досить сміливими, щоб побувати в Одесі, і ви віддані перемозі України у війні. Якщо ви є міністром оборони, це буде перевагою. Цього разу я буду воротарем", – написав Резніков.

Міністр опублікував фотоколаж, на якому з футболками "Чорноморця" зображені він та його колеги Кайса Оллонгрен (Нідерланди), Арвідас Анушаускас (Литва), Маріо Баножич (Хорватія), Троельс Лунд Поульсен (Данія), Пол Йонсон (Швеція) та Маргарита Роблес (Іспанія).

"Всі вони знають домашній стадіон ФК "Чорноморець". Вони бачили роздягальню та навіть виходили на поле", – написав Резніков.

Міністр подякував колегам за "вірність і підтримку".

Резніков, Чорноморець
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 24 апреля 2023
Воскресенье, 23 апреля 2023
Суббота, 22 апреля 2023
Пятница, 21 апреля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023