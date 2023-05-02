В Україні хочуть заборонити швидкі кредити під 1500% річних.

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, НБУ вже направив на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до ЗУ "Про споживче кредитування", передає УНН.

За словами Пишного, Україна має ліквідовувати прогалини, які ще існують та підкреслюють певну невідповідність законодавства країни кращій міжнародній практиці, у тому числі країн ЄС. Крім того, ефективний відповідальний небанківський ринок – важлива складова нашої роботи з МВФ у межах нової програми розширеного фінансування та, власне, того, щоб ця програма реалізувалася повною мірою.

"Ми бачимо, що нагальним є запровадження умов відповідального кредитування. Якою сьогодні є поширена модель роботи фінкомпаній, що займаються мікрокредитуванням? Як свідчить наш аналіз, інспекційні перевірки, звернення громадян – це переважно маніпулювання поведінкою споживачів, створення умов, за яких позичальник просто не має ані часу, ані можливості розібратися та усвідомити наслідки укладення кредитного договору. Це гроші в середньому під 1500% річних, які надаються миттєво, без належного пояснення всього боргового навантаження", - написав Пишний на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні на розгляд парламенту надійшли наші пропозиції щодо змін до ЗУ «Про споживче кредитування».

Що пропонує НБУ:

по-перше, встановити граничні розміри процентних ставок. Йдеться про максимальний розмір реальної денної процентної ставки. Сьогодні в Україні в середньому – це 2,5%. НБУ пропонує зменшити її більш ніж втричі , зафіксувавши на рівні 0,8%;

по-друге, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Необхідно розширити мандат Національного банку щодо права встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній. Така перевірка сьогодні фактично не здійснюється, тому сумлінні позичальники сплачують і за себе, і ще за двох несумлінних;

по-третє, оскільки правила без відповідальності за їх порушення не діють, НБУ також пропонує додаткові штрафні санкції за порушення встановлених обмежень, щоб своєчасно та ефективно реагувати на них.

"Запропоновані зміни є однією зі складових нашої концепції відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг.

Друга – це можливість рухатися з тією самою швидкістю, що й решта фінансового сектору. Тому одночасно ми пропонуємо внести зміни до ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Вони дадуть змогу оптимізувати процес прийняття регуляторних актів НБУ щодо небанківського ринку, прискорять його, приберуть зайву бюрократію, допоможуть нам оперативно реагувати на кризові ситуації, активніше проходити процес адаптації фінансового законодавства країни до актів права ЄС", - резюмував Пишний.