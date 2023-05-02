Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Пишний: НБУ вже направив на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до ЗУ "Про споживче кредитування"

630

В Україні хочуть заборонити швидкі кредити під 1500% річних.

Як повідомив голова Нацбанку Андрій Пишний, НБУ вже направив на розгляд парламенту пропозиції щодо змін до ЗУ "Про споживче кредитування", передає УНН.

За словами Пишного, Україна має ліквідовувати прогалини, які ще існують та підкреслюють певну невідповідність законодавства країни кращій міжнародній практиці, у тому числі країн ЄС. Крім того, ефективний відповідальний небанківський ринок – важлива складова нашої роботи з МВФ у межах нової програми розширеного фінансування та, власне, того, щоб ця програма реалізувалася повною мірою.

"Ми бачимо, що нагальним є запровадження умов відповідального кредитування. Якою сьогодні є поширена модель роботи фінкомпаній, що займаються мікрокредитуванням? Як свідчить наш аналіз, інспекційні перевірки, звернення громадян – це переважно маніпулювання поведінкою споживачів, створення умов, за яких позичальник просто не має ані часу, ані можливості розібратися та усвідомити наслідки укладення кредитного договору. Це гроші в середньому під 1500% річних, які надаються миттєво, без належного пояснення всього боргового навантаження", - написав Пишний на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, сьогодні на розгляд парламенту надійшли наші пропозиції щодо змін до ЗУ «Про споживче кредитування».

Що пропонує НБУ:

  • по-перше, встановити граничні розміри процентних ставок. Йдеться про максимальний розмір реальної денної процентної ставки. Сьогодні в Україні в середньому – це 2,5%. НБУ пропонує зменшити її більш ніж втричі , зафіксувавши на рівні 0,8%;
  • по-друге, зменшити надмірне боргове навантаження на одного споживача. Необхідно розширити мандат Національного банку щодо права встановлення мінімальних вимог до процесу перевірки кредитоспроможності позичальника з боку фінансових компаній. Така перевірка сьогодні фактично не здійснюється, тому сумлінні позичальники сплачують і за себе, і ще за двох несумлінних;
  • по-третє, оскільки правила без відповідальності за їх порушення не діють, НБУ також пропонує додаткові штрафні санкції за порушення встановлених обмежень, щоб своєчасно та ефективно реагувати на них.

"Запропоновані зміни є однією зі складових нашої концепції відповідального кредитування та ефективного регулювання на ринку небанківських фінансових послуг.

Друга – це можливість рухатися з тією самою швидкістю, що й решта фінансового сектору. Тому одночасно ми пропонуємо внести зміни до ЗУ "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".

Вони дадуть змогу оптимізувати процес прийняття регуляторних актів НБУ щодо небанківського ринку, прискорять його, приберуть зайву бюрократію, допоможуть нам оперативно реагувати на кризові ситуації, активніше проходити процес адаптації фінансового законодавства країни до актів права ЄС", - резюмував Пишний.

Пишний
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 3 мая 2023
Вторник, 2 мая 2023
Понедельник, 1 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023