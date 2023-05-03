Данія: росія використовуватиме журналістів та ділових людей для шпигунства

росія вербуватиме цивільних осіб, а також використовуватиме журналістів та ділових людей для шпигунства за Данією як альтернативу російським дипломатам, яких вислали минулого року за підозрою у шпигунстві.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву розвідки Данії, яку приводить Reuters.
Напад рф на Україну посилив потребу кремля у зборі розвідданих у країнах НАТО.
"Контролюючи вхід у Балтійське море, Данія відіграватиме важливу стратегічну роль у потенційному військовому конфлікті з росією як перевалковий пункт для підкріплень НАТО, що робить члена Альянсу особливою увагою для росії", - йдеться у повідомленні.
Розвідка вважає, що коли Данія, як і інші країни ЄС, вислала 15 російських дипломатів у квітні минулого року, це підірвало можливості Росії шпигувати на данській землі.
Однак потреби рф в отриманні інформації в Данії збільшилися, тому кремль може використовувати журналістів, ділових людей або просто цивільних як шпигунів.
Інші методи включатимуть різні форми електронного збору розвідувальних даних і кібершпигунства.
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