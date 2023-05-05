Військове командування рф рекомендує своїм солдатам накласти на себе руки

російське військове командування радить своїм окупантам накласти на себе руки, щоб тільки не попасти в обмінний фонд. Там стверджують, що "ліпше смерть, ніж ганьба". Про це свідчить відео, яке виклав у четвер, 4 травня Telegram-канал Інсайди.

Пам'ятку про те, "як не потрапити в полон в Україні" знайшли в кишені ліквідованого російського окупанта. росіянам "рекомендується" лягти на гранату без чеки та дожидатися бійців ЗСУ.

"Найкраще рішення - сидіти вдома та не лізти на територію чужої країни та не вбивати людей. Але цього рашистам не збагнути", - сказано в підпису до відео.