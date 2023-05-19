Ташева: Після визволення український Крим пройде "дружню мілітаризацію"

Український Крим після визволення від російської окупації має бути максимально інтегрований в українську і європейську інфраструктуру, а також пройти "дружню мілітаризацію".

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева під час заходу Пам’ятаємо історію — повертаємо територію.

За її словами, це має бути економічно сильний український регіон, повністю вписаний у всі реформи, що відбулися в країні з 2014 року, і в гуманітарний простір.

Чиновниця додала, що на півострові має відбутися "дружня мілітаризація". Зокрема Крим має повністю позбутися російського флоту, натомість бути вписаним в український контекст, з українськими Збройними силами, українським Військово-морським флотом, де військовий компонент правильно співіснує з цивільним життям.

Представниця президента в АРК також додала, що Крим має бути туристично розвиненим регіоном, цілорічним курортом, територією, де розвиваються три корінні народи: кримські татари, караїми і кримчаки.

На заході голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру був присутній Ескендер Барієв. Він наголосив на необхідності законодавчого забезпечення колективних і політичних прав корінних народів, таких як право на землю, мову, освіту, участь у представницьких органах.