Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

Ташева: Після визволення український Крим пройде "дружню мілітаризацію"

118

Український Крим після визволення від російської окупації має бути максимально інтегрований в українську і європейську інфраструктуру, а також пройти "дружню мілітаризацію".

Про це заявила постійна представниця президента України в АР Крим Таміла Ташева під час заходу Пам’ятаємо історію — повертаємо територію.

За її словами, це має бути економічно сильний український регіон, повністю вписаний у всі реформи, що відбулися в країні з 2014 року, і в гуманітарний простір.

Чиновниця додала, що на півострові має відбутися "дружня мілітаризація". Зокрема Крим має повністю позбутися російського флоту, натомість бути вписаним в український контекст, з українськими Збройними силами, українським Військово-морським флотом, де військовий компонент правильно співіснує з цивільним життям.

Представниця президента в АРК також додала, що Крим має бути туристично розвиненим регіоном, цілорічним курортом, територією, де розвиваються три корінні народи: кримські татари, караїми і кримчаки.

На заході голова Правління Кримськотатарського ресурсного центру був присутній Ескендер Барієв. Він наголосив на необхідності законодавчого забезпечення колективних і політичних прав корінних народів, таких як право на землю, мову, освіту, участь у представницьких органах.

Крим, Ташева
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 19 мая 2023
Четверг, 18 мая 2023
Среда, 17 мая 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Яка бізнес-філософія допоможе українським підприємствам підкорити світові ринки?

Українському бізнесу буде складно у великих обсягах пробиватися на міжнародні ринки, де існує серйозна конкуренція. Свіжий приклад із забороною експорту української агропродукції східноєвропейськими країнами наочно це доводить

Тимчасова націоналізаця «Укрнафти» та «Укртатнафти»: quo vadis?

Після «націоналізації» державної «Укрнафти» та «Укртатнафти» керівництво компаній почало отримувати мільйонні зарплати на місяць, що жодним чином не вплинуло на якість роботи компаній чи їхню прибутковість
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Про роль неекономічних дисциплін в розбудові економіки

Намагання копіювати успішні моделі інших країн та відсутність належної уваги економістів до корисних знань з інших дисциплін заважає розвитку української економіки
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023