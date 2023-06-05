Мінсоцполітики: Україна прагне переймати найкращий досвід реабілітації

Міністерка соціальної політики Оксана Жолнович під час візиту до Королівства Швеція відвідала в Стокгольмі реабілітаційний центр Алеріс, де проходять реабілітацію українські військовослужбовці.

Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики, передає Укрінформ.

"Україна прагне переймати найкращий досвід реабілітації, адже кожен громадянин є цінністю для держави та важливим учасником післявоєнного відновлення України", - підкреслила Жолнович.

Вона поспілкувалася з військовослужбовцями з України, які відновлюються після травм, отриманих на війні, подякувала за їх службу, жертовність та внесок у перемогу.

Оксана Жолнович ознайомилася з роботою центру, частина фахівців якого є для пацієнтів рольовими моделями успішної реабілітації, адже мали важкі травми, пройшли свого часу реабілітацію та пересуваються зараз на кріслах колісних.

Реабілітаційний центр Алеріс розробляє та проводить медичну реабілітацію людей із травмами хребта, ортопедичними травмами, інсультами, розсіяним склерозом та загальною неврологією.

Основною метою роботи подібних центрів, окрім медичних послуг, є реінтеграція людей після травм чи захворювань до активного суспільного життя.