Резніков: Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів

Україна має гарні перспективи мати свої ракети з дальністю ураження понад тисячу кілометрів. Про це заявив міністр оборони Олексій Резніков.

За словами Резнікова, в Україні є офіційно затверджена ракетна програма, на яку вже виділяються гроші з бюджету. Виконавці цієї програми – на 100% українські виробництва.

"У нас з вами дуже добрі перспективи мати українські ракети з дальністю ураження понад 1000 кілометрів", – сказав міністр.

Резніков нагадав про успішний проєкт українських ракет "Нептун", завдяки якому було потоплено флагманський корабель рф – крейсер "москва".