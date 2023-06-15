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Кузін: Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру

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На Миколаївщині, Херсонщині та Дніпропетровщині запрацювали інфекційні хаби, де прийматимуть пацієнтів з гострими кишковими й іншими інфекційними хворобами. У цих лікарнях вже розгорнуто додаткові інфекційні ліжка.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, передає Укрінформ.

«Кожен пацієнт із важким перебігом гострої кишкової інфекції або розладом шлунково-кишкового тракту додатково обстежується на виявлення збудника холери. Наразі лікарні на Херсонщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині готові приймати пацієнтів з інфекційними захворюваннями. Вони функціонуватимуть як інфекційні хаби та забезпечені необхідними препаратами і засобами для швидкої діагностики гострих інфекційних хвороб. Наразі в Україні не зареєстровано випадків або підозр на холеру», — зазначив заступник міністра, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін.

Зокрема, визначені лікарні Херсонщини та Миколаївщини вже забезпечені необхідними препаратами, у тому числі наборами для діагностики та лікування холери. Це швидкі тести для первинної діагностики та спеціальні набори медикаментів і медичних виробів для лікування.

Окрім того, уряд схвалив постанову, яка вдвічі збільшує вартість пакета «Готовність закладу охорони здоров’я до надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях» для частини медзакладів на території Херсонської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Таке рішення дозволить лікарням сформувати більший запас «медичного кошика», необхідного для реагування на потенційні спалахи інфекційних хвороб на підтоплених територіях.

Наразі, як наголошують у МОЗ, епідеміологічна ситуація прогнозована та керована. За необхідності, якщо на Херсонщині бракуватиме медиків певної спеціалізації, залучатимуться спеціалісти з інших областей. У разі спалахів інфекційних та інших хвороб і збільшення кількості пацієнтів з територій, які зазнали підтоплень, опрацьовуються механізми розгортання додаткових інфекційних лікарень у сусідніх областях.

У МОЗ нагадали, що моніторинг циркуляції збудника холери у довкіллі та серед хворих на гострі кишкові інфекції починаються кожного року з 1 червня і тривають по вересень. Наразі, внаслідок руйнування Каховської ГЕС, моніторинговий контроль додатково посилено.

Враховуючи широку зону підтоплення та невідповідність нормам поверхневої води за мікробіологічними показниками, критично важливо зараз не використовувати індивідуальні криниці на територіях, які звільняються від повені. Використання води з таких джерел можливе виключно після перевірки фахівцями, які після моніторингу води та ґрунту проводитимуть дезінфекцію криниць на територіях, які зазнали підтоплення.

МОЗ, Кузін
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