росіяни натякнули, коли можуть підірвати ЗАЕС

Telegram-канали держави-агресора росії запустили дезінформаційно-маніпулятивну кампанію з відеозаписом, яким натякають на підрив Запорізької атомної електростанції. Про це сказано у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД) у середу, 14 червня.
У ЦПД зазначили, що російські пропагандисти поширюють провокативне відео, яким натякають на можливий підрив ЗАЕС, щоб залякати українців.
"У відеоролику рашисти показали вибух на Кримському мосту, підрив "Північного потоку 2", а також підрив Каховської ГЕС. Таким маніпулятивним методом ворог натякає, що все це справа рук України і намагається зняти з себе відповідальність за скоєне. Закінчується відео фотографією ЗАЕС і датою 03.07.2023, що свідчить про можливий теракт на ядерному об'єкті", - сказано у повідомленні.
Таким чином окупанти намагаються залякати українців, а ще створюють для себе інформаційне алібі у разі підриву ЗАЕС за хворої фантазії путіна, наголошують у ЦПД. Також у Центрі прогнозують продовження глобальних терористичних актів росіян у недалекому майбутньому.
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