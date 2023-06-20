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Nikkei: Попри санкції росія досі купує японські напівпровідники

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росія сьогодні є країною з найбільшою кількістю накладених обмежень. Однак це не заважає їй отримувати критично важливі елементи на кшталт напівпровідників, попри накладені санкції. Виявляється, що японські напівпровідники потрапляють в країну через треті руки.

Видання Nikkei проаналізувало російську митну статистику з 24 лютого 2022 року по 31 березня 2023 року, використовуючи дані, надані індійським аналітичним агентством Export Genius. У фокусі дослідження були транзакції на суму понад $50000, пов'язані з постачанням японських напівпровідникових компонентів до росії.

У вибірці понад 89 транзакцій відповідали зазначеним критеріям, що становить загалом 2 мільйони одиниць продукції на суму $11 мільйонів. Дивно, але понад 70% заборонених поставок японської електроніки до росії здійснювали компанії, зареєстровані в Китаї, зокрема в Гонконзі. Південна Корея і Туреччина відстали від них, посівши третє місце серед країн, що брали участь у цих поставках.

За той самий період прямий експорт напівпровідникової продукції з Японії до росії впав на 85%, склавши лише 150 000 одиниць.

Примітно, що в червні минулого року американська влада додала китайську компанію King-Pai Technology до свого санкційного списку. У березні компанія поставила в росію напівпровідникову продукцію на суму $150 000, що підпадає під заборону, встановлену американськими правилами експортного контролю. Європейська влада також висловила намір посилити законодавство з експортного контролю, щоб закрити будь-які існуючі лазівки.

Стабільний потік японських напівпровідників до росії через треті країни свідчить про активне використання країною-агресором усіх можливих лазівок. Також знаходиться чимало компаній, які не гребують кривавими російськими рублями попри обмеження

Зараз лиш залишається спостерігати, як відповідні уряди відреагують на ці висновки і чи будуть вжиті подальші заходи для посилення механізмів експортного контролю, враховуючи постійне надходження забороненої японської електроніки в країну, яку неодмінно використовують у складі зброї застосованою проти України.

Nikkei, росія, Японія
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Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

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