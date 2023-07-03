The Guardian: Європейські держави можуть оголосити про плани порушити ядерну угоду з Іраном

Очікується, що Велика Британія та інші європейські держави вперше оголосять про плани порушити ядерну угоду з Іраном 2015 року, коли підтвердять, що не збираються скасовувати санкції на використання Тегераном ракет у жовтні цього року, як того вимагає угода, повідомляє The Guardian.

Колишній президент США Дональд Трамп вивів Штати з ядерної угоди у 2018 році, але Німеччина, Франція та Велика Британія залишилися в угоді, навіть попри те, що Іран відповів на вихід США порушенням узгоджених обмежень щодо якості та кількості збагаченого урану. Іран зараз ближчий до виробництва ядерної зброї, ніж будь-коли раніше.

Рішення європейських держав також порушити угоду становить певний ризик, оскільки незрозуміло, як Тегеран відреагує на це в той час, коли він вже близький до можливості виробляти збагачений уран до рівня, необхідного для отримання ядерної зброї.

Дипломати ЄС і Великої Британії наводили такі аргументи, як порушення Іраном умов угоди, продаж росії безпілотників для використання під час вторгнення в Україну, а також можлива передача іранських балістичних ракет рф у майбутньому.

Минулого тижня глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі визнав, що угода про моніторинг іранської ядерної програми стала дуже обмеженою і фрагментарною. Іранські чиновники виступають проти запланованого встановлення близько десяти камер спостереження в цеху з виробництва центрифуг на об'єкті в Ісфахані.

Ядерна угода 2015 року включала низку дат або так званих положень про припинення дії, коли певні санкції проти юридичних осіб мають бути скасовані Заходом, але тоді, у 2015 році, не передбачалося, що угода буде настільки порушуватися. Вона обмежувала збагачення урану на рівні 3,67%, але Іран збагачував його до 60%.

Термін дії санкцій ЄС закінчується 18 жовтня відповідно до резолюції ООН, яка закріпила ядерну угоду 2015 року.

Санкції «закликали» Іран не робити нічого для розробки балістичних ракет, здатних нести ядерну зброю. Вони також забороняють будь-кому купувати, продавати або передавати безпілотники та їхні компоненти, здатні літати на відстань понад 300 км Ірану без попереднього дозволу Ради Безпеки ООН.

Майбутнє угоди перебуває під питанням після переговорів в Омані між США та Іраном, на яких Тегеран погодився не збагачувати уран на понад 60% в обмін на розблокування Заходом мільярдів заморожених коштів, а також звільнення деяких американських в'язнів, які утримуються в Тегерані.

Державний департамент США заявив, що ніякої угоди не передбачається, але переговори були затьмарені відстороненням спеціального представника з цього питання США Роба Меллі від роботи через можливе зловживання конфіденційною інформацією.

Можливі обмежені домовленості загрожують стати серйозною проблемою в США, оскільки деякі впливові республіканці засуджують ідею подальшої угоди з Іраном. Колишній державний секретар США Майк Помпео порівняв адміністрацію Джо Байдена із зомбі через бажання укласти ще одну угоду з Іраном.

«Будь-яка така угода, формальна чи неформальна, стане катастрофою для іранського народу», - сказав він, додавши, що «деспоти в Тегерані забезпечать, аби послаблення санкцій пішло не на користь іранського народу, а на виробництво більшої кількості безпілотників для росії, щоб використовувати їх проти народу України».