Зеленського та захисників «Азовсталі» з Туреччини вивіз спецлітак ВПС Чехії

Захисників «Азовсталі» з Туреччини вивіз спецлітак Військово-повітряних сил Чехії, який також забезпечував перевезення Володимира Зеленського та його команди під час візитів по Європі.

Про це повідомив у Твіттері прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала передає Укрінформ.

«Я радий, що наші ВПС допомогли повернути додому в Україну цих відважних захисників свободи з «Азовсталі»! Ми завжди будемо поруч з тобою, Україно», - написав Фіала.

На світлинах, які зафіксували повернення української делегації з п’ятьма героями «Азовсталі», видно, що вони сідають у чеський урядовий спецборт.

Зауважимо, що цей самий літак доставив Президента України минулого четверга з Болгарії до Чехії, а потім до Словаччини та Туреччини.