Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

НСЗУ: На території активних бойових дій є проблема з сімейними лікарями

63

На території активних бойових дій є проблема з сімейними лікарями. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповіла голова Національної служби здоров’я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

Як стверджує голова НСЗУ, ця проблема не актуальна для всієї території України. Нестача сімейних лікарів спостерігається лише в окремих районах, близьких до активних бойових дій.

«Наші лікарі – герої. Є безліч історій про те, як вони жили в окупації і продовжували надавати послуги своїм пацієнтам, хоч тих ставало в рази менше. Попри те, що медики були в окупації, ми продовжували усі виплати, наскільки це було можливо. Де це можливо і досі виплачуємо. Та нині бачимо, що медики, які проживають тривалий час в окупації, психологічно вимотані. Важка ситуація спонукає багатьох з них вибирати безпечніші місця – вони виїжджають», – пояснила Гусак.

Україні допомагають колеги з ВООЗ: так званий health-кластер має угоди з асоціацією лікарів. На основі цієї угоди сформовані мобільні бригади, які першими заходять на щойно деокуповану територію, де потрібні сімейні лікарі. Так само мобільні бригади є у Херсоні і Миколаєві, в місцях, де надзвичайні ситуації або на територіях активних бойових дій.

«У західних областях ми не спостерігаємо шаленої нестачі сімейних лікарів. Там все так, як і було в довоєнний період. А от в Миколаївській області проблема з сімейними лікарями була і до війни. Там вона поки що залишається», – розповіла голова НСЗУ.

НСЗУ внесла зміну в порядок реалізації програм медичних гарантій і дали можливість лікарям добирати пацієнтів вище встановленого ліміту.

«Те навантаження в кількості декларацій для терапевта, сімейного лікаря і лікаря-педіатра, яке було визначене на початку трансформації системи охорони здоров’я, складає, відповідно, 2 тис., 1,8 тис., 1,9 тис. декларацій. Навантаження було прораховано в межах усіх міжнародних норм, стандартів і досвіду, який проходили ряд інших країн. Тому воно є оптимальним, щоби забезпечити якість медичної допомоги. Більше того, це навантаження, сподіваюся, розраховане на команду сімейного лікаря: лікар і медсестра. Звісно, ми бачимо випадки, коли лікар працює сам. Переважно, так буває у приватній медицині. Медики зізнаються, що впоратися без медсестри складніше», – зазначила Гусак.

НСЗУ, Гусак
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 июля 2023
Среда, 12 июля 2023
Вторник, 11 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023