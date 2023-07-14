Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

окупанти заселяють ТОТ росіянами з малозабезпечених верств населення рф

63

російські окупанти примусово вивозять до рф громадян з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України.

На їхні місця загарбники заселяють росіян з малозабезпечених верств населення рф. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення і насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України", – пише Генштаб.

У Генічеському районі Херсонської області росіяни розпочали примусове виселення до рф українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства.

Окупанти вивозять сім'ї з дітьми та осіб похилого віку.

Їх місця проживання загарбники заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення рф.

ТОТ
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 14 июля 2023
Четверг, 13 июля 2023
Среда, 12 июля 2023
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об опыте «азиатских тигров»

Может ли Украина или lheubt страны развивающихся экономик повторить экономическое чудо «азиатских тигров» (Ю.Корея, Тайвань, Гонконг, Сингапур, позднее – Китай)? Нет.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023