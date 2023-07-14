окупанти заселяють ТОТ росіянами з малозабезпечених верств населення рф

російські окупанти примусово вивозять до рф громадян з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України.

На їхні місця загарбники заселяють росіян з малозабезпечених верств населення рф. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення і насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України", – пише Генштаб.

У Генічеському районі Херсонської області росіяни розпочали примусове виселення до рф українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства.

Окупанти вивозять сім'ї з дітьми та осіб похилого віку.

Їх місця проживання загарбники заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення рф.