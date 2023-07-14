окупанти заселяють ТОТ росіянами з малозабезпечених верств населення рф

російські окупанти примусово вивозять до рф громадян з тимчасово окупованих територій (ТОТ) України.
На їхні місця загарбники заселяють росіян з малозабезпечених верств населення рф. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.
"Окупанти продовжують застосовувати практику штучного переселення і насильницької асиміляції українців на тимчасово захоплених територіях України", – пише Генштаб.
У Генічеському районі Херсонської області росіяни розпочали примусове виселення до рф українських громадян, які до цього часу не отримали або відмовились від отримання російського громадянства.
Окупанти вивозять сім'ї з дітьми та осіб похилого віку.
Їх місця проживання загарбники заселяють, зазвичай, представниками національних меншин із малозабезпечених верств населення рф.
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