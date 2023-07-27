Єленський: До ПЦУ влилося 1,5 тис. парафій з московського патріархату

Відносини зі священниками московського патріархату обговорять на прийдешньому Помісному соборі Православної церкви України.
Про це повідомив голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в ефірі телемарафону «Єдині новини».
«Очевидно, на Помісному соборі постане питання про відносини з братами з московського патріархату. Митрополит Епіфаній заявляв про те, що погоджується на діалог без попередніх умов. Це дуже важлива заява», - сказав Єленський.
Він також додав, що за ці п'ять років до православної церкви України влилося 1,5 тис. парафій з московського патріархату.
«Деякі помісні церкви не мають стільки парафій, скільки влилося за цей час до помісної церкви України», - підкреслив голова ДЕСС.
Він зазначив, що прийдешній Помісний собор є першим від того часу, як ПЦУ отримала томос про автокефалію у 2019 році. Під час зборів підіб'ють підсумки останні п'яти років існування ПЦУ та визначать плани на наступне п'ятиріччя. Також обговорять питання переведення церковного життя на новоюліанський календар, який, за його схвалення, набуде чинності 1 вересня 2023 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023