Єленський: До ПЦУ влилося 1,5 тис. парафій з московського патріархату

Відносини зі священниками московського патріархату обговорять на прийдешньому Помісному соборі Православної церкви України.

Про це повідомив голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський в ефірі телемарафону «Єдині новини».

«Очевидно, на Помісному соборі постане питання про відносини з братами з московського патріархату. Митрополит Епіфаній заявляв про те, що погоджується на діалог без попередніх умов. Це дуже важлива заява», - сказав Єленський.

Він також додав, що за ці п'ять років до православної церкви України влилося 1,5 тис. парафій з московського патріархату.

«Деякі помісні церкви не мають стільки парафій, скільки влилося за цей час до помісної церкви України», - підкреслив голова ДЕСС.

Він зазначив, що прийдешній Помісний собор є першим від того часу, як ПЦУ отримала томос про автокефалію у 2019 році. Під час зборів підіб'ють підсумки останні п'яти років існування ПЦУ та визначать плани на наступне п'ятиріччя. Також обговорять питання переведення церковного життя на новоюліанський календар, який, за його схвалення, набуде чинності 1 вересня 2023 року.