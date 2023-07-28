Собор ПЦУ: Є остаточне рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар

Помісний собор Православної церкви України підтвердив перехід із юліанського на новоюліанський календар, він же «новий стиль», який раніше схвалив Архієрейський собор.
Про це повідомив священик ПЦУ Дмитро Шаповалов у Facebook.
Собор ПЦУ відбувся 27 липня у Софійському соборі у Києві.
«Є остаточне рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата Помісного собору за - 156, проти - 5, утрималися – 0», – написав він.
Це рішення зберігає за приходами та монастирями право використовувати старий календар.
Реформа, запевняють в УПЦ, проходитиме без примусу.
Нагадаємо, 1 лютого Українська греко-католицька церква ухвалила рішення про перехід на новий календар із 1 вересня 2023 року. Архієрейський собор Православної церкви України 24 травня схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня.
Деякі парафії можуть використовувати юліанський календар до 2025 року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023