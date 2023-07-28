Собор ПЦУ: Є остаточне рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар

Помісний собор Православної церкви України підтвердив перехід із юліанського на новоюліанський календар, він же «новий стиль», який раніше схвалив Архієрейський собор.

Про це повідомив священик ПЦУ Дмитро Шаповалов у Facebook.

Собор ПЦУ відбувся 27 липня у Софійському соборі у Києві.

«Є остаточне рішення щодо переходу ПЦУ на новоюліанський календар! Зі 161 делегата Помісного собору за - 156, проти - 5, утрималися – 0», – написав він.

Це рішення зберігає за приходами та монастирями право використовувати старий календар.

Реформа, запевняють в УПЦ, проходитиме без примусу.

Нагадаємо, 1 лютого Українська греко-католицька церква ухвалила рішення про перехід на новий календар із 1 вересня 2023 року. Архієрейський собор Православної церкви України 24 травня схвалив перехід на новоюліанський церковний календар із 1 вересня.

Деякі парафії можуть використовувати юліанський календар до 2025 року.