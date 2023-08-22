The Telegraph: Туреччина, Катар та росія могли вести переговори про експорт зерна без участі України

Туреччина, Катар та росія могли вести переговори про експорт зерна без участі України.

Цим нібито займається глава Татарстану рустам мінніханов, пише The Telegraph.

"Він підтримує вторгнення росії в Україну і перебуває під санкціями США, але не ЄС. мінніханов відвідав Угорщину та наполягає на підписанні угоди з Катаром і Туреччиною, яка дозволить прискорити експорт зерна в Африку", – йдеться у повідомленні.

В Україні наголошували, що будь-яка зернова угода без Києва спонукатиме росію красти більше зерна з окупованих територій.

Bild раніше писав, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган і глава Катару шейх Тамім бін Хамад Аль Тані можуть підписати нову зернову угоду під час візиту в Угорщину цієї неділі.

Туреччина, Катар чи росія цю інформацію офіційно не коментували.