Зеленський відреагував на інформацію про відставку Резнікова

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України та його можливе призначення на посаду посла у Британії.

Заява глави держави прозвучала на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.

Зеленський дав зрозуміти, що зараз не має наміру коментувати ситуацію навколо Резнікова.

«Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази», – сказав Зеленський.

Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомили, що президент зайнявся пошуком кандидатів на заміну Резнікову – і вже з двома людьми з уряду були розмови на цю тему.

Варто зазначити, що взимку у Міноборони вибухнув скандал – ЗМІ повідомляли, що ціни на закупівлю продовольства та надання послуг із харчування для військових у контракті Міноборони перевищили роздрібні у два-три рази. Глава Міноборони відкинув звинувачення, пославшись на низку помилок у договорах.

Водночас у НАБУ заявили, що розпочали розслідування фактів ймовірного завищення цін на закупівлю Міністерством оборони продуктів для армії ще до публікації інформації у ЗМІ.

Пізніше Резніков заявив про плани перезапустити антикорупційне управління відомства через низку гучних скандалів. Він також повідомив, що президент Зеленський особисто попросив його залишитись на своїй нинішній посаді.