Зеленський відреагував на інформацію про відставку Резнікова

Президент Володимир Зеленський відреагував на інформацію про відставку Олексія Резнікова з посади міністра оборони України та його можливе призначення на посаду посла у Британії.
Заява глави держави прозвучала на спільній пресконференції з прем'єр-міністром Фінляндії Петтері Орпо.
Зеленський дав зрозуміти, що зараз не має наміру коментувати ситуацію навколо Резнікова.
«Якщо ви не проти, я готовий коментувати будь-які кадрові рішення в нашій державі після того, як будуть підписані мною відповідні укази», – сказав Зеленський.
Нагадаємо, 10 серпня ЗМІ повідомили, що президент зайнявся пошуком кандидатів на заміну Резнікову – і вже з двома людьми з уряду були розмови на цю тему.
Варто зазначити, що взимку у Міноборони вибухнув скандал – ЗМІ повідомляли, що ціни на закупівлю продовольства та надання послуг із харчування для військових у контракті Міноборони перевищили роздрібні у два-три рази. Глава Міноборони відкинув звинувачення, пославшись на низку помилок у договорах.
Водночас у НАБУ заявили, що розпочали розслідування фактів ймовірного завищення цін на закупівлю Міністерством оборони продуктів для армії ще до публікації інформації у ЗМІ.
Пізніше Резніков заявив про плани перезапустити антикорупційне управління відомства через низку гучних скандалів. Він також повідомив, що президент Зеленський особисто попросив його залишитись на своїй нинішній посаді.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023