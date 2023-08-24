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Томіленко: До НСЖУ надходять звернення журналістів щодо жорстких обмежень в роботі ЗМІ на фронті

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До Національної спілки журналістів України (НСЖУ) останніми днями надходили численні звернення акредитованих журналістів щодо жорстких обмежень в роботі ЗМІ на фронті. Зокрема, медійники стверджують, що Генеральний штаб ЗСУ відтепер повністю заборонив зйомки в зоні ведення бойових дій, будь-яке висвітлення спеціальної та іноземної техніки та допуск ЗМІ на позиції, командні пункти.

Про таке на своїй персональній сторінці в соціальній мережі Facebook поінформував голова Нацспілки медійників України Сергій Томіленко.

НСЖУ, як професійна організація, що захищає інтереси та права журналістів, офіційно звернулась до Генерального штабу ЗСУ з проханням роз’яснити ситуацію. Зокрема, для нас важливо почути відповіді на такі питання:

- що сприяло такій кількості обмежень для акредитованих журналістів щодо висвітлення подій на фронті?

- всі ці заборони стосуються тільки наших українських колег чи іноземних також? ( Під час опитування українських воєнкорів, НСЖУ багато нарікань отримала, стосовно того, що пріоритет для роботи в зоні бойових дій надають представникам іноземних ЗМІ)

- алгоритм роботи ЗСУ з акредитованими представниками ЗМІ був чітко прописаний в наказі №73 Головнокомандувача ЗСУ від 3.03.2023. У зв’язку з новими жорсткими обмеженнями чи буде розроблений новий механізм для оперативного та об’єктивного висвітлення подій війни?

"Фактично всі ці заборони унеможливлюють представникам ЗМІ неможливість показувати російську агресію, розповідати та писати про неї, а також висвітлювати героїчний спротив українських сил оборони окупантам"-, говорить голова НСЖУ Сергій Томіленко.

Також журналісти вважають, що їхня робота суттєво втратить оперативність, якщо за дозволом на будь-яку зйомку треба буде звертатися до Генерального Штабу.

Діяльність Національної спілки журналістів України ґрунтується на принципі «Журналісти важливі». Після повномасштабного вторгнення росії всі ми неодноразово переконувалися, що саме завдяки українським ЗМІ міжнародна спільнота дізнавалася про російські воєнні злочини.

Національна спілка України проводила дослідження, під час якого були опитані відомі воєнкори, а також редактори ЗМІ з деокупованих та прифронтових територій. Ми підготували свої рекомендації щодо покращення роботи журналістів на фронті задля оперативного та правдивого висвітлення подій війни. НСЖУ готова до діалогу з цього приводу зі всіма зацікавленими структурами.

НСЖУ, Томіленко
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