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Резніков: Справжня перемога України — це створення у росіян "безумовного рефлексу" про покарання

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Справжня перемога України — це не просто звільнення території України в кордонах 1991 року, але й створення у росіян "безумовного рефлексу": за будь-яке посягання на Україну буде неминуче покарання.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков у своїй статті для "Інтерфакс-Україна".

"Минулоріч ми билися, щоб вижити як країна і нація. Зараз наша мета — перемогти. Перемога — не просто звільнити наші землі у кордонах 1991 року. Як тільки російський ведмідь видирається зі злиднів, він починає воювати. Уявіть Росію як собаку Павлова — тільки не собаку, а ведмедя. Ми маємо напрацювати в цього ведмедя безумовний рефлекс. Як тільки він рипається до своєї улюбленої війни — його б’ють током. Він влаштовує теракт — одразу отримує жорстке покарання. Він зазіхає економічно — одразу втрачає на порядок більше грошей. Він розвʼязує війну на чужій землі — війна приходить у його міста. Тільки так "ведмідь Павлова" припинить нам загрожувати", — заявив Олексій Резніков.

Міністр оборони зазначив, що майбутня роль України — бути щитом Європи на Сході, донором безпеки на континенті, зокрема у Чорноморському регіоні. І Тому вже сьогодні потрібно реформувати армію та оборонну галузь з урахуванням цієї нової ролі України.

"Поки наші воїни тримають фронт і вибивають окупантів, ми ставимо на рейки процес створення української армії майбутнього. Яка повністю врахує досвід цієї війни та вбере у себе найкраще, чим володіє світ. Ми закладаємо справжні гарантії безпеки. Це пріоритет. У моєму розумінні, гарантія безпеки — це не папір. Це навчений український воїн, забезпечений і озброєний. Це техніка і боєприпаси в арсеналах, це здатність виробляти потрібну зброю у потрібній кількості", — наголосив Резніков.

За його словами, всі півтора року, поки триває повномасштабна війна, Міноборони продовжує працювати на перспективу.

"Це завдання, які необхідно вирішувати незалежно від того, є війна чи ні. Це та програма, для виконання якої мене було призначено у 2021 році. Цифровізація, реформа закупівель, впровадження найкращих стандартів — все це робить армію сучаснішою. Війна тільки загострила ці потреби. Я формулював цю програму так — вступ до НАТО де-факто", — зазначив міністр оборони.

Міністр оборони наголосив, що всі, хто прагне безпеки та правил, зацікавлені у перемозі України. Тому Україну відкрито підтримують понад 50 країн, а в ООН тотальна перевага за голосами.

"Треба навчитися битися за рахунок якісних переваг і міцних союзів. Створювати їх. Щоб проблему "ведмедя Павлова" не перекладати на наступні покоління", — резюмував Олексій Резніков.

Резніков
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