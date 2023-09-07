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Юсов щодо смерті пригожина: Скажімо так, наразі ще не всі питання закриті

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Щоб дізнатись, чи насправді очільник «вагнера» євген пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Водночас, ГУР підтверджує смерть командира пвк «вагнер» дмитра уткіна.

«Наразі на 100% ми можемо говорити про підтверджену загибель уткіна і ще деяких пасажирів. Щодо пригожина, скажімо так, наразі ще не всі питання закриті. Що стосується організаторів, давайте подумаємо, кому це ще може бути вигідно? Я думаю, що тут, в принципі, все достатньо очевидно», – заявив Юсов.

Представник розвідки наголосив, що важливо оперувати лише підтвердженими даними та «почекати деякий час».

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області рф розбився бізнес-джет ватажка пвк «вагнер» євгена пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар путіна. росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак, на якому перебував очільник пвк «вагнер» євген пригожин.

Раніше журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території росії.

Як відомо, фахівці у межах розслідування катастрофи літака у Тверській області росії завершили проведення молекулярно-генетичних експертиз. Дослідження зокрема підтвердило загибель пригожина.

Також повідомлялося, що після ймовірної загибелі пригожина путін наказав усім пвк, включно з «вагнерівцями», підписати присягу на вірність рф.

ГУР, пригожин, Юсов
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