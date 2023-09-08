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Умєров: МО України до кінця року потрібно буде додатково 251 мільярд гривень

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Міністерству оборони до кінця цього року потрібно буде додатково 251 мільярд гривень.

Про це на засіданні Верховної Ради сказав міністр оборони Рустем Умєров.

"На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу", - повідомив міністр.

Він додав, що оборонні витрати збільшились більш ніж у шість разів порівняно з 2021-им роком, а на ЗСУ - майже в десять разів. "Оборонний бюджет складає третину ВВП, гігантська для будь-якої економіки світу цифра", - наголосив Умєров.

За його словами, загалом понад три трильйони гривень потрібно Україні щорічно. "З них 1,6 трильйона для сектору безпеки і оборони. Дохідна частина бюджету всього 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби", - зазначив глава Міноборони.

Умєров також повідомив, що в секторі безпеки і оборони працює понад мільйон людей. "З них понад 800 тисяч – Збройні Сили України. До початку повномасштабної війни ця цифра була 261 тисяча", - сказав міністр.

Умєров, МО України
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