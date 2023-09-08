Умєров: МО України до кінця року потрібно буде додатково 251 мільярд гривень

Міністерству оборони до кінця цього року потрібно буде додатково 251 мільярд гривень.
Про це на засіданні Верховної Ради сказав міністр оборони Рустем Умєров.
"На сьогодні буду просити 251 мільярд, з яких: 227 – на грошове забезпечення на жовтень-грудень і 24 мільярди гривень – на одноразову грошову допомогу", - повідомив міністр.
Він додав, що оборонні витрати збільшились більш ніж у шість разів порівняно з 2021-им роком, а на ЗСУ - майже в десять разів. "Оборонний бюджет складає третину ВВП, гігантська для будь-якої економіки світу цифра", - наголосив Умєров.
За його словами, загалом понад три трильйони гривень потрібно Україні щорічно. "З них 1,6 трильйона для сектору безпеки і оборони. Дохідна частина бюджету всього 1,4 трильйона, тобто додатково потрібно понад 1,5 трильйона для продовження боротьби", - зазначив глава Міноборони.
Умєров також повідомив, що в секторі безпеки і оборони працює понад мільйон людей. "З них понад 800 тисяч – Збройні Сили України. До початку повномасштабної війни ця цифра була 261 тисяча", - сказав міністр.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023