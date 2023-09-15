British American Tobacco завершила продаж своїх російських і білоруських підприємств

Тютюновий гігант British American Tobacco остаточно продав свій бізнес в росії та білорусі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву компанії.

"На додаток до нашого оголошення від 7 вересня 2023 року ми завершили продаж наших російських і білоруських підприємств", - йдеться у повідомленні.

Компанія зазначила, що продаж було здійснено відповідно до місцевого та міжнародного законодавства і після отримання всіх необхідних дозволів.

British American Tobacco Plc

Другий за величиною у світі виробник тютюнової продукції. Штаб-квартира корпорації міститься в Лондоні. До портфеля компанії входять такі бренди, як Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Lucky Strike та інші.