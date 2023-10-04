CNN: США можуть урізати підтримку, якщо Україна не докладе додаткових зусиль у боротьбі з корупцією

Сполучені Штати Америки можуть урізати низку програми підтримки України, якщо країна не докладе додаткових зусиль у боротьбі з корупцією.

Про це повідомило CNN з посиланням на кількох обізнаних американських чиновників.

Видання нагадує, що Конгрес США ще не схвалив прохання Білого дому про виділення Україні 24 млрд доларів як додаткового фінансування.

Члени Республіканської партії побоюються виділяти ці кошти Україні без жорсткого нагляду та умов українській владі.

"Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо будь-які з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це поставить під загрозу всю допомогу США цій країні", — сказав один зі співрозмовників видання.