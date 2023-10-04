CNN: США можуть урізати підтримку, якщо Україна не докладе додаткових зусиль у боротьбі з корупцією

Сполучені Штати Америки можуть урізати низку програми підтримки України, якщо країна не докладе додаткових зусиль у боротьбі з корупцією.
Про це повідомило CNN з посиланням на кількох обізнаних американських чиновників.
Видання нагадує, що Конгрес США ще не схвалив прохання Білого дому про виділення Україні 24 млрд доларів як додаткового фінансування.
Члени Республіканської партії побоюються виділяти ці кошти Україні без жорсткого нагляду та умов українській владі.
"Послання українцям завжди полягало в тому, що якщо будь-які з цих коштів будуть незаконно привласнені, то це поставить під загрозу всю допомогу США цій країні", — сказав один зі співрозмовників видання.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023