Юсов: Кількість росіян, які йдуть на контакт із ГУР значно зросла

Головному управлінню розвідки вдається дедалі більше росіян залучати на бік України - кількість тих, хто йде на контакт із ГУР значно зросла.
Про це повідомив представник ГУР Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв'ю 24 каналу.
За його словами, кількість охочих збільшилася після оприлюднення частини інформації операцій "Синиця" та "Бариня".
Юсов зазначив, що після кожної такої операції росіяни бачать, що Україна дотримується своїх зобов'язань і є державою, яка виконує Женевські конвенції та працює міжнародне гуманітарне право.
Представник ГУР додав, що російські окупанти можуть врятувати себе та сім'ю, перейшовши на бік України, або добровільно здатися в полон завдяки програмі "Хочу жити". Кожний перехід солдата РФ за цією програмою – це окремо відпрацьована операція.
"Насамперед у людини має бути база критичного мислення. А також громадянська позиція, яка відрізняє його від, власне, вбивць, мародерів та гвалтівників", - зауважив Юсов.
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