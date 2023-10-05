Єрмак: Україні завжди буде чим знищувати російського ворога

Україна має достатньо ресурсів для того, щоб знищувати російських окупантів на своїй землі. росіянам не вдасться заморозити цю війну.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у середу, 4 жовтня.

«Ми фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога», – написав він.

За словами Єрмака, росіяни дійсно хочуть заморозити війну, тому що вони слабші, ніж раніше. Втім, він наголосив, що завдання України – це звільнення наших територій.

Він додав, що ЗСУ мають успіхи на фронті, а західна коаліція сильна, незважаючи на російську брехню. До того ж, Україна працює із союзниками над посиленням санкцій.

«росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди!», – запевнив Єрмак.