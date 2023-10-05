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Єрмак: Україні завжди буде чим знищувати російського ворога

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Україна має достатньо ресурсів для того, щоб знищувати російських окупантів на своїй землі. росіянам не вдасться заморозити цю війну.

Про це заявив голова Офісу президента Андрій Єрмак у Telegram у середу, 4 жовтня.

«Ми фіксуємо російські хвилі дезінформації щодо війни, боєприпасів та здатності України далі перемагати на полі бою. Відповідь на це доволі проста - Україні завжди буде чим знищувати російського ворога», – написав він.

За словами Єрмака, росіяни дійсно хочуть заморозити війну, тому що вони слабші, ніж раніше. Втім, він наголосив, що завдання України – це звільнення наших територій.

Він додав, що ЗСУ мають успіхи на фронті, а західна коаліція сильна, незважаючи на російську брехню. До того ж, Україна працює із союзниками над посиленням санкцій.

«росіяни не досягнуть свого, скільки б ресурсів вони не витрачали на створення паралельної реальності своєю машиною пропаганди!», – запевнив Єрмак.

Єрмак
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