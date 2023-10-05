Лубінець: росіяни у Криму відкрили ще один центр перевиховання українських дітей

У тимчасово окупованому Криму виник ще один навчально-методичний центр військово-патріотичного виховання українських дітей.

Про це повідомив уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

За його словами, окупанти відкрили свій табір у Євпаторії на базі дитячого оздоровчого табору «Гагарін». Назвали його «Авангард». У першу зміну центр прийняв, за даними окупаційної адміністрації, 100 учнів 9-11 класів. До 6 жовтня підлітки навчаються основ військової служби.

«Поширенням пропаганди, пов'язаної з війною, російські окупанти намагаються стерти в наших дітях українську ідентичність, розірвати їхній зв'язок з рідною країною. Політику мілітаризації українських хлопців та дівчат на Кримському півострові росія проводить з початку його окупації. Після повномасштабного вторгнення процес перевиховання молоді лише посилився», – наголосив Лубінець.

Він додав, що мілітаризація рф освіти та насаджування своєї ідеології дітям на тимчасово окупованих територіях України є воєнним злочином, згідно з міжнародним гуманітарним правом.