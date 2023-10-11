Племінниця Трампа назвала його маніяком та звинуватила у причетності до вторгнення ХАМАСу до Ізраїля

Експрезидент США Дональд Трамп міг розкрити росії секрети національної безпеки Ізраїлю, що стало причиною вторгнення ХАМАСу. Відповідну заяву зробила його племінниця Мері, на своїй сторінці в соціальній мережі Х (колишній Twitter).

Вона припустила, що рф могла поділитись отриманою інформацією з Іраном, а той – з ХАМАСом, що призвело до початку війни.

У своїй публікації жінка опублікувала скріншот заяви Трампа, де він звинувачує Джо Байдена та Барака Обаму у «відкритості південного кордону» та додає, що через це, мовляв, на США так само просто напасти, як і на Ізраїль.

«Ті ж самі люди, які здійснили набіг на Ізраїль, в рекордній кількості вливаються в наші колись прекрасні США через повністю відкритий південний кордон», – зазначив експрезидент.

Крім цього, Мері Трамп заявила, що її дядько розкрив «надзвичайно секретну інформацію» про атомні підводні човни США. Також вона назвала його «маніяком» та запитала, чому досі перебуває на свободі.