Європейський парламент засудив терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю

Європейський парламент (ЄП) ухвалив у четвер резолюцію, у якій засудив терористичні атаки ХАМАСу проти Ізраїлю, висловивши водночас серйозне занепокоєння гуманітарною ситуацією в Секторі Гази.

Резолюцію було затверджено 500 голосами "за", 21 євродепутат проголосував проти, і 24 парламентарії утрималися.

У документі наголошується на необхідності "ліквідувати терористичну організацію ХАМАС" і міститься заклик до негайного звільнення всіх заручників, викрадених цією організацією.

Європарламент визнає право Ізраїлю на самооборону "як закріплене й обмежене міжнародним правом". Отже, "будь-які дії Ізраїлю мають суворо відповідати міжнародному гуманітарному праву", наголошується в резолюції.

Водночас Європарламент указав на те, що "і напади ХАМАСу, і відповідні дії Ізраїлю ризикують посилити цикл насильства в регіоні", тому члени ЄП закликають до "гуманітарної паузи" в бойових діях і наголошують, що напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру, зокрема на працівників ООН, медичних працівників і журналістів, є серйозним порушенням міжнародного права.

Євродепутати також закликали провести незалежне розслідування відповідно до міжнародного права щодо вибуху в лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази.

Європарламент висловив глибоке занепокоєння гуманітарною ситуацією в Секторі Гази, наголосивши водночас на "важливості розрізнення між палестинським народом і його законними сподіваннями, з одного боку, й терористичним угрупованням ХАМАС - з другого". Члени ЄП закликали міжнародну спільноту продовжувати й збільшувати гуманітарну допомогу цивільному населенню в цьому районі, а Єгипет й Ізраїль - співпрацювати з міжнародною спільнотою у створенні гуманітарних коридорів до Сектора Гази.

У резолюції засуджено підтримку Іраном ХАМАСу та інших угруповань у Секторі Гази. Депутати Європарламенту повторили свій заклик включити весь Корпус вартових ісламської революції Ірану та ліванську організацію "Хезболла" як терористичні угруповання до списку ЄС.

Євродепутати також засудили ракетні обстріли Ізраїлю з Лівану й Сирії та закликали до деескалації напруженості у Східному Єрусалимі та на Західному березі річки Йордан.

Висловлюючи рішучу підтримку збільшенню гуманітарної допомоги Сектору Гази, європейські парламентарії також закликали Європейську комісію "ретельно переглянути всю фінансову допомогу ЄС Палестині та регіону, щоб гарантувати, що жодні кошти ЄС прямо чи опосередковано не фінансують тероризму".

Європарламент "твердо підтримує рішення про створення двох держав шляхом переговорів", йдеться в документі, ухваленому 19 жовтня на пленарній сесії ЄП у Страсбурзі.